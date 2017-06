Charlie Gard, videomessaggio dei genitori: fatelo morire a casa sua

Oggi sarà staccata la spina al piccolo Charlie Gard, il bambino di dieci mesi ricoverato in ospedale a Londra per una rara malattia. I genitori hanno perso la loro battaglia legale: anche la Corte europea dei diritti dell'uomo ha deciso di interrompere le cure confermandoquanto stabilito nei mesi scorsi dai tribunali britannici. Per i medici la malattia è incurabile e gli provoca troppa sofferenza. Al papà e alla mamma negato anche il desiderio di far trascorre a Charlie l'ultima notte a casa. Il piccolo resterà in ospedale malgrado il disperato appello di Chris Gard e Conie Yates in cui rivendicano il diritto dire addio al figlio nell'intimità delle mura domestiche.