Matrimonio con red carpet, Lionel Messi sposa la sua Antonella

Un lungo bacio appassionato sul red carpet: così hanno coronato il loro sogno d'amore Lionel Messi e Antonella Roccuzzo. L'attaccante del Barcellona ha sposato nella sua città natale, Rosario, in Argentina, la fidanzata storica dalla quale ha avuto due figli. Al rito civile, nell'Hotel City Center-Casino, hanno partecipato circa 260 ospiti. Presenti, tra gli altri, i compagni del Barcellona Javier Mascherano, Neymar, Luis Suarez e la coppia più attesa: il difensore del Barcellona Gerard Piqué e la bella pop-star Shakira. Cerimonia in grande stile ma blindata: più di 350 poliziotti ingaggiati per garantire la sicurezza durante la cerimonia e i festeggiamenti