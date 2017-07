Taxi in fiamme sulla Flaminia, traffico in tilt

Attimi di paura in via Flaminia Vecchia a Roma, di fronte alla caserma dei Lancieri di Montebello, quando un taxi ha preso fuoco all'improvviso in mezzo alla carreggiata. La prontezza del conducente ha evitato il peggio: il tassista ha parcheggiato l'auto già in fiamme sulla corsia opposta salvando così dal rogo le altre macchine. Nessun ferito ma il traffico è andato in tilt per ore