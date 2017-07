Bengalese picchiato a Roma per la casa popolare: non voglio tornare a Tor Bella Monaca

Nessuno si è scusato per l'aggressione ai danni di Howlader Dulal, il 52enne di origine bengalese picchiato negli scorsi giorni a Roma, zona Tor Bella Monaca. Era stato l'uomo a denunciare la vicenda al commissariato di polizia Casilino Nuovo: ad aggredirlo quattro ragazzi italiani tra i 20 e i 25 anni ai quali stava chiedendo informazioni per raggiungere l'abitazione popolare assegnata dal Comune. "Non penso di tornare nel quartiere" ha sottolineato l'uomo.