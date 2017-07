Dal set di "Made in Italy" al palco di Riccione: Ligabue a sorpresa con Accorsi e Smutniak

Direttamente dal set di "Made in Italy", è arrivato a sorpresa alle Giornate professionali di Cinema di Riccione Luciano Ligabue. In compagnia di Stefano Accorsi e Kasia Smutniak, i protagonisti del suo terzo film, il cantautore italiano ha svelato qualcosa del suo nuovo lavoro che vedremo nelle sale con Medusa il prossimo autunno. "Il concept album da cui è tratto il film mi ha fatto capire che non avevo più scuse" ha detto Ligabue, che è tornato dietro la macchina da presa a distanza di quindici anni da "Da zero a dieci".