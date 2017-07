Palazzina in fiamme a Roma, evacuato lo stabile di via Flaminia Vecchia

Fiamme in una palazzina in via Flaminia 701. È accaduto poco prima delle 13. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco e gli agenti della polizia di Stato delle volanti e dei commissariati Ponte Milvio e Flaminio, nonché dai carabinieri. Il rogo è divampato in un appartamento al terzo piano e si è divampato rapidamente. Evacuato lo stabile durante le operazioni di spegnimento. Tra le persone messe in salvo anche una donna disabile che è rimasta leggermente intossicata. L'abitazione da cui sono partite le fiamme era vuota: sentito il proprietario avrebbe riferito di essersi dimenticato la luce accesa ieri sera. Sono comunque in corso accertamenti per fare chiarezza sulle cause del rogo.