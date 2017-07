Fedez-Ferragni, anniversario d'amore speciale

Il rapper e la blogger. Insieme già da un anno e con la promessa di sposarsi presto. "Proprio un anno fa oggi ho iniziato a parlare con il ragazzo che è appena diventato mio fidanzato. Questa vita è pazza (questo è stato il video che ha mostrato all'arena di Verona prima di cantarmi una canzone che ha scritto per me facendomi la proposta di matrimonio)". Questo il commento al video sul profilo Instagram di Chiara Ferragni per festeggiare il primo anniversario insieme a Fedez.