Desesperados, Ludovica Lirosi: la toilette e lo specchio ecco il mio palcoscenico

Le serie web conquistano il "SabaudiaFilm.COMmedia" per il secondo anno consecutivo. "Desesperados" è il capolavoro in lingua spagnola scritto, prodotto e diretto dalla giovanissima regista romana Ludovica Lirosi. La storia è quella di una ventenne che si ritrova a vivere da sola ma la sua intera esistenza si sviluppa nel bagno di casa, precisamente davanti allo specchio, dove si alternano 25 attori. Un unico ambiente, la toilette di casa che coinvolge personaggi di diverse appartenenze sociali, politiche religiose e sessuali. "È tutto girato in chiave ironica" sottolinea Ludovica, che è anche protagonista della serie web insieme a Luis Molteni con lei al Sabaudia Film. "I personaggi - spiega la regista - entrano in scena con grande leggerezza e normalità. L'idea del bagno mi è venuta perché è un luogo intimo, privato, generalmente nascosto, invece in questa serie l'ho voluto rendere protagonista"

(Il cast: Luis Molteni,Placido Domingo Jr.,Diego Bottiglieri,Ana Brigitte Fernandez,Giacomo Gonnella,Leandro Da Silva,Federica Flavoni, Daniel Bondì, Filippo Fraleoni,Laura Giacomini, Loredana La Torre, Lorenzo Marinoni, Giacomo Sannibale, Ludovica Lirosi, Silvia Rodriguez Pèrez, Cecilia Vidoni, Eleonora Viola,Vincenzo Cocomero, Filippo Ciccone, Leon Genzano, Lorenza Lirosi, Susi Billingsley, Ascanio Piccione, Riccardo Soriano, Andrea Pisani e Giacomo Sannibale)