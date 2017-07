The Pills e La clinica dell'onestà, viaggio nell'ospedale mai visto

"All'inizio ridiamo, poi riflettiamo". Luca Vecchi regista della serie web "The PillS - La clinica dell'onestà" racconta il lavoro presentato al "SabaudiaFilm.COMmedia" e realizzato per l'ultima puntata di Italia, il programma che ha sancito il ritorno in Rai di Michele Santoro. La satira del gruppo di youtuber romani porta la malasanità alle estreme conseguenze...