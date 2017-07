"Smetto quando voglio", ecco la generazione precari

Ospiti della quinta serata del "SabaudiaFilm.COMmedia" Edoardo Leo e Stefano Fresi, due dei protagonisti di "Smetto quando voglio". Il film racconta di un gruppo di ricercatori disoccupati che, a causa della mancanza di lavoro, si mette a produrre delle smart drugs, droghe in realtà considerate legali. Ma se nel primo film questi superlaureati e studiosi si ritrovano a fare i conti con la giustizia, nel secondo "Smetto quando voglio-Masterclass" (in concorso al Festival) saranno ingaggiati proprio dalla polizia per scovare nuove bande in giro per la Capitale