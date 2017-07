L'utente di YouTube Chesrau07 ha ripreso dalla sua auto gli istanti immediatamente successivi all'attentato di oggi a un supermercato in cui è morto un tedesco di 50 anni. Nel video si vedono alcuni uomini inseguire l'aggressore (la polizia tedesca parla di un 26enne nato in Arabia Saudita ma forse di nazionalità palestinese) e cercare di colpirlo con alcune sedie, probabilmente prese da un caffè, e altri oggetti.

La dinamica L'uomo, islamista radicalizzato secondo i media tedeschi, è ancora in possesso del lungo coltello da cucina usato per uccidere un cliente del supermercato e ferire sei persone. Diversi uomini provano ad accerchiarlo in mezzo alla strada, lo incalzano e lo affrontano lanciandogli sedie e altri oggetti mentre il giovane arabo cerca una via di fuga. Nel filmato poi c'è un salto, e parte un'altra sequenza dove l'attentatore si trova con spalle al muro. Il video termina così, il giovane sarà arrestato poco dopo dalla polizia tedesca.

"Avete salvato delle vite" Numerosi i commenti degli utenti. Il più apprezzato è quello di Yilmaz Erdem: "Grazie agli uomini che hanno affrontato il terrorista. Se state leggendo questo, probabilmente avete salvato delle vite".