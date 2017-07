Dario Salvatori non ha dubbi: "Il tormentone dell'estate 2017 è un plagio". In una diretta Facebook dall'account di Radio 2 il critico musicale e conduttore di "Un disco per l'esteta" in onda la domenica dalle 14 alle 15 attacca "L'esercito del selfie" cantata da Lorenzo Fragola e Arisa alias Takagi & Ketra, pezzo balneare dall'aria sixties. Per Salvatori il ritornello del brano sarebbe caratterizzato da "un plagio, non una campionatura che nasce da un accordo tra i rispettivi autori". Nel mirino del conduttore c'è una sequenza "L'esercito del selfie", in realtà piuttosto breve, molto simile al tema di "Chariot", canzone che Petula Clark ha inciso nel 1962 in inglese e francese e di cui esiste anche una versione in italiano registrata da Betty Curtis. Ecco i video dei due brani a confronto, quello cantato da Fragola e Arisa:

E la canzone interpretata da Petula Clark: