Si avvicina alla palina che segnala il parcheggio di via Marsala, a Roma. E senza vergogna ci orina sopra in pieno giorno davanti a passanti, viaggiatori e turisti. Una scena di ordinario degrado nella Capitale quella postata su Facebook da Fabrizio Santori, consigliere regionale del Lazio di Fratelli d'Italia che ha pubblicato il video di un uomo, probabilmente uno dei tanti stranieri che gravitano intorno alla stazione, che utilizza il cartello del parcheggio urinatoio pubblico. "16 secondi per farvi capire come in questa città certa gente può fare quello che vuole. Anche urinare di fronte a tutti a via Marsala. Come accogliere i turisti a Roma... il nostro biglietto da visita! Nessuno controlla, sanziona o caccia dalla città questi incivili. Ma sarebbe da 'impiccare' chi li fa entrare", scrive su Facebook Santori.