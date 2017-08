La maglia di Francesco Totti va nello spazio

Missione compiuta per il lanciatore spaziale europeo Vega completamente realizzato in Italia da Avio a Colleferro (Roma) che ha posizionato in orbita OPSAT-300 e Venus, due satelliti per l’osservazione della Terra. E' il decimo successo consecutivo per il vettore progettato, sviluppato e realizzato in Italia da Avio. 10 missioni, 10 successi. Un numero magico che Vega e Avio condividono con Francesco Totti. L'ex capitano della Roma aveva accolto l'idea del club giallorosso di mandare in orbita la sua maglia, naturalmente con il numero 10. Partita a metà luglio sui social, la sfida è stata poi raccolta e vinta da Avio con il lancio nello spazio di questa notte dal centro di Kourou, in Guyana francese.