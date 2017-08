Frana a Cortina, strade chiuse e distruzione

Era un medico in pensione di 60 anni la donna morta per la bomba d'acqua a Cortina d'Ampezzo. Carla Catturani travolta sulla sua auto da una colata di detriti dopo un temporale, tornava a casa da una sagra prima del previsto proprio perché stava arrivando il temporale. La vettura trascinata per oltre un chilometro. Due anni fa una frana uccise 3 persone e provocò ingenti danni.