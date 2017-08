Prosegue l'emergenza incendi in tutto il Lazio. Due donne sono morte per un rogo divampato a Tivoli, in provincia di Roma. I loro corpi sono stati trovati in una casetta all'interno di un terreno colpito dalle fiamme. Intanto nell'estate 2017 l'Italia, con 371 roghi, è il primo Paese in Europa per numero di incendi boschivi e con oltre 72 mila ettari andati in fumo è seconda solo al Portogallo per estensione bruciata. È quanto emerge da una mappa della Commissione di Bruxelles