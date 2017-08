Via Litoranea, pugni e calci fra automobilista e autista dell'Atac

Scene di panico, ieri pomeriggio, sulla via Litoranea. L'autista della linea 07 dell'Atac, ha perso letteralmente le staffe per una manovra azzardata di un ragazzo alla guida di un'utilitaria che ha fatto inversione a U davanti all'autobus, ignaro del pericolo. Dagli insulti si è però passati alle botte: il conducente è sceso dal bus per continuare la discussione con il giovane, sceso anche lui in strada. Pugni, calci, tutto in mezzo alla strada tra gli altri automobilisti che hanno paralizzato il traffico per dividere i due e filmare il triste teatrino