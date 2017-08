Scontri alla manifestazione dei suprematisti, in Virginia è stato d'emergenza

È stato dichiarato lo stato d'emergenza in Virginia per una marcia dei suprematisti bianchi organizzata a Charlottesville, in cui sono scoppiati alcuni scontri e un'auto è piombata sulla folla mandando in ospedale almeno quattro persone. La decisione permette alle autorità locali di richiedere, ove necessario, risorse aggiuntive. La marcia, intitolata Unire la destra, è stata indetta per protestare contro i piani di rimuovere una statua del generale Robert E Lee, pro schiavitù, che nella guerra civile Usa del 1861-1865 guidò le forze confederate. A decidere per la rimozione è stato il Consiglio comunale. Sono circa mille gli agenti dispiegati.