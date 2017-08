Elicottero dei vigili del fuoco precipita sul Gran Sasso: tre feriti

Il servizio regionale Abruzzo del corpo nazionale soccorso alpino e speleologico è intervenuto per soccorrere l'equipaggio di un elicottero dei vigili del fuoco vittima di un incidente attorno all'ora di pranzo di oggi nei pressi di Fonte Vetica (Gran Sasso). I tecnici del soccorso alpino e l'equipe sanitaria hanno stabilizzato i tre vigili del fuoco feriti - che non sarebbero in gravi condizioni - e li hanno trasportati presso gli ospedali de L'Aquila e Pescara. Una squadra di terra del Cnsas, con un medico, è intervenuta da Campo Imperatore a supporto delle operazioni