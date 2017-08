Da quarant'anni senza Elvis Presley, il re del rock'n'roll

Il 16 agosto del 1977 moriva Elvis Presley. Il re del rock and roll, 42 anni, fu trovato senza vita nel bagno di Graceland, la sua reggia a Memphis, lasciando in lacrime milioni di fan. Idolo di intere generazioni, ha venduto oltre un miliardo di dischi. Dotato di un carisma eccezionale, aveva conquistato anche il mondo del cinema e con il suo look aveva lanciato mode e fatto innamorare milioni di ragazze in tutto il mondo. Di lui John Lennon disse: "Prima di Elvis non c'era nulla"