Francesco Totti al pallone dà del tu e lo dimostra in questo video postato su Facebook da un utente. L'ex capitano, ora dirigente, della Roma è in vacanza con la famiglia sull'isola di Ponza. Durante una gita in barca il giallorosso si è esibito in un perfetto passaggio da barca a barca tra i turisti a mollo e tanti curiosi. Con tempi da entertainer, Totti prima fa un paio di palleggi, saggia il vento con il dito stile vecchio lupo di mare e poi scodella con eleganza il pallone tra le braccia del passeggero di una barca poco distante.