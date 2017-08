Passanti presi a coltellate in Finlandia

Paura anche in Finlandia. Diverse persone sono state colpite a coltellate nella città di Turku, in Finlandia. Ci sarebbero due morti e diversi feriti. La polizia locale ha fermato l'autore dell'attacco dopo averlo immobilizzato sparandogli a una gamba, ma secondo alcuni testimoni oculari gli attentatori erano tre, correvano in mezzo alla strada e gridavano "Allahu Akbar".