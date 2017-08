India, deraglia treno nell'Uttar Pradesh: morti e feriti

Almeno 23 morti e decine di feriti in un incidente ferroviario nel nord dell'India. Un treno è deragliato nello stato dell'Uttar Pradesh, a circa 130 km da New Delhi. Alcune carrozze sono uscite dai binari, accartocciandosi. Ignote le cause, il ministro delle Ferrovie indiano ha subito ordinato un'inchiesta. Il treno collega due importanti mete di pellegrinaggio della religione induista.