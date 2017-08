L'ultimo rintocco del Big Ben, iniziano i lavori di restauro

A mezzogiorno, ora di Londra, il Big Ben ha rintoccato per l'ultima volta. Uno dei simboli della Gran Bretagna rimarrà in silenzio per quattro anni, durante i quali verrà sottoposto ad alcuni lavori di ristrutturazione. Il costo dell'operazione sarà di 29 milioni di sterline. Nel 2007 ci fu uno stop durato sei settimane, al fine di permettere i lavori di manutenzione. Il Big Ben rimase fermo anche nel 1976 per nove mesi, dopo alcuni danni al meccanismo dell'orologio