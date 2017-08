Terremoto Ischia e case abusive, esplode la protesta dei residenti

Sindaci acclamati dal popolo senza più casa. La rivolta questa mattina nella sala operativa allestita al Capriccio allo slogan "Non siamo abusivi" ha come unico obiettivo i giornalisti. "Sciacalli, vigliacchi che speculano sul terremoto. I turisti se ne sono andati e noi non stiamo più lavorando". Il terremoto è una tragedia, gridano, la colpa non è di nessuno