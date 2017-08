È stato identificato l'uomo che la sera del 18 agosto aveva affisso nel parcheggio del centro commerciale di Carugate un cartello con insulti nei confronti di un disabile, che riteneva lo avesse fatto multare per aver occupato il posto riservato. La sanzione, in realtà, era arrivata direttamente dalla polizia locale di Carugate, che aveva notato il parcheggio illecito. Attraverso l'analisi delle immagini del sistema di video sorveglianza, che alle 21.28 ritraevano l'arrivo dell'uomo e il momento di affissione del cartello, la polizia di Milano è riuscita a identificare l'autore del gesto. L'associazione Ledha il 25 agosto aveva sporto querela per "l'intera categoria colpita e offesa dalle frasi diffamatorie del messaggio di odio e violenza". I risultati complessivi dell'indagine sono stati trasmessi alla Procura della Repubblica di Monza.