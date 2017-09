Immigrati senza biglietto assaltano il bus, paura a Napoli

Momenti di tensione a Napoli dove in piazzale Tecchio, un autobus dell'Anm (la società incaricata del trasporto su gomma nell'area partenopea), viene assaltato dagli immigrati senza biglietto. Porte forzate e rissa sfiorata per salire a bordo del mezzo: prima si accalcano selvaggiamente gli uni sugli altri per conquistare il posto poi, una volta sul bus, nessuno timbra il biglietto. "Guardate, questa è la situazione - commenta l’autista dell’autobus mentre filma la scena fra urla e spintonamenti - è possibile lavorare così?". E il filmato, pubblicato su Facebook, diventa virale