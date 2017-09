Preghiera in piazza, i musulmani invadono Roma

Venerdì di preghiera per i musulmani di Roma che oggi hanno festeggiato il sacrificio di Abramo. Tra polemiche e tensioni, i fedeli si sono riuniti in varie piazze della Capitale. Nel quartiere di Torpignattara, già inflazionato dalla presenza di immigrati, la comunità bengalese si è riunita a largo Preneste, largo Bartolomeo Perestrello e all’interno di un’area cantiere a via Alò Giovannoli. Il tutto è avvenuto sotto gli occhi dei residenti che non hanno gradito le preghiere in piazza