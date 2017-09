Meghan Markle: sono pazza del principe Harry

Fanno coppia fissa dalla scorsa estate, ma di ufficiale - fino ad ora - non c'era nulla. Vuoi per discrezione, vuoi per non violare l'etichetta di corte. "Sono pazza del principe Harry, siamo una coppia e siamo innamorati", conferma per la prima volta la modella e attrice Meghan Markle. 36 anni, divorziata, di origini afro-americane, Meghan si confessa a Vanity Fair America sembra con la benedizione di Kensington Palace e dello stesso Harry che lei definisce boyfriend. "Ci siamo frequentati in segreto per sei mesi, stare con lui è una sfida, la stampa finora è stata aggressiva e spiacevole" racconta l'attrice. In caso di nozze, Meghan Markle sarà la prima americana a sposare un membro della famiglia reale inglese, dopo Wallis Simpson, 81 anni fa.