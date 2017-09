X Factor parte con un acuto: 1 milione e 327mila spettatori medi ieri sera su Sky per il talent show (+3% sul debutto del 2016). L'undicesima edizione italiana ha debuttato la nuova giuria con Mara Maionchi, Manuel Agnelli, Levante e Fedez, e i commenti sulla prima puntata e i giudici hanno dominato i social.

E proprio la discografica Mara Maionchi era la più attesa dalla tribuna dei social e dal rumoroso pubblico in studio. Nel mirino della sanguigna Maionchi è finito un gruppo elettro pop di Napoli, "The Noiserz". "Perche non vi siete chiamati i cavalli - chiede Mara - che nome del c...o! Questa cosa inglese comincia a rompermi i c...ni, siamo in Italia e non riusciamo a far niente. Noi dobbiamo prima sopravvivere qui e poi tentare di fare qualcosa all'estero, la globalizzazione ci ha mandato all'aria, gli inglesi ci massacrano". Una intemerata che ha impietrito i giovani musicisti napoletani ai quali non è rimasto altro da fare che dimostrare il proprio valore sul palco. "Siete bravi, che palle!", ha chiosato la giudice dopo l'esibizione.