Emmy Awards 2017, esplosiva Heidi Klum

A Los Angeles, in California, la 69esima edizione dell'Emmy Awards, il più importante premio a livello internazionale assegnato ai migliori lavori del piccolo schermo. Tante le star che hanno sfilato sul red carpet: da Jane Fonda a Nicole Kidman, da Susan Sarandon a Reese Witherspoon. Sette statuette per "The Handmaid's Tale", serie drammatica che è valsa a Elisabeth Moss il premio come miglior attrice protagonista. Trionfo anche per "Big Little Lies" con protagoniste Nicole Kidman e Reese Witherspoon. Ma non solo premi, le più belle di Hollywood da Heidi Klum a Jessica Biel hanno sfilato sul red carpet...