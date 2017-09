Chiara Ferragni, incidente sexy sul red carpet

Incidente "hot" per Chiara Ferragni sul red carpet della Milano Fashion Week. Mentre posava davanti ai fotografi, le si è rotta la spallina del suo abito (monospalla) lasciandola in déshabillé per qualche secondo. A raccontare l'imprevisto è la stessa fashion blogger e stilista, con un video postato su Instagram che ha incassato quasi un milione di visualizzazioni. Chiara ha subito cambiato vestito, indossando un altro cortissimo mini abito, questa volta d'argento