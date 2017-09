"Global, la Formula 1 del salto ostacoli allo Stadio dei Marmi perché è la Casa dello Sport"

Non c'è due senza tre. Lo Stadio dei Marmi accoglie per il terzo anno consecutivo il "Longines Global Champions Tour". Una kermesse resa possibile grazie alla sinergia tra istituzioni e in particolare tra la Federazione Italiana Sport Equestri e il Conti. Abbiamo incontrato Eleonora di Giuseppe, coordinatrice della tappa romana dell'evento mondiale: "È la terza edizione che ospitiamo a Roma e abbiamo scelto lo Stadio dei Marmi perché è la Casa dello Sport"