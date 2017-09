Erano in tantissimi sulla spiaggia di Terracina a seguire l'Air Show quando un aereo Eurofighter dell'Aeronautica Militare è caduto in mare poco prima dell'esibizione delle Frecce Tricolori. Uno schianto terribile ripreso in diretta da centinaia di appassionati. In questo filmato si vede il velivolo salire alto nel cielo per poi scendere in picchiata senza riuscire a riprendere quota.