Un Enrico Lucci in versione "candidato premier" ha fatto irruzione questa mattina davanti alla sede Rai di Viale Mazzini, con tanto di camioncino elettorale, gigantografia al fianco di Luigi Di Maio e slogan "Tra i due #votalucci". Tra ironia e attualità, si è svolta poi la conferenza stampa di presentazione della nuova edizione di "Nemo - Nessuno escluso", programma di Rai2 che tornerà in onda in prima serata a partire da giovedì 28 settembre, alle 21.20.

"Alle primarie 5 Stelle vota Lucci, il primo grillino della Rai", esclama al megafono il conduttore. Tra i punti del "programma elettorale": "Fare ricorso al Tar per la candidatura di Di Maio perché ho scoperto che non ha pagato una sfogliatella, svelare tutti gli inganni dei poteri forti e rivelare al mondo che Kim Jong-un è iscritto al Pd e usa i nostri soldi per produrre missili...".

Condotto dallo stesso Lucci con Valentina Petrini, Nemo è firmato da Alessandro Sortino e prodotto da Rai2 in collaborazione con FremantleMedia Italia.