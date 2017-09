24 arresti nelle province di Monza, Milano, Pavia, Como e Reggio Calabria nell’ambito di un’inchiesta su infiltrazioni della ’ndrangheta nel mondo dell’imprenditoria e della politica in Lombardia. L’indagine è coordinata dalla Procura di Monza e dalla Procura Distrettuale Antimafia di Milano. Tra i reati contestati, associazione di tipo mafioso, estorsione, detenzione e porto abusivo di armi. Tra le persone finite in manette anche il sindaco di Seregno, accusato di corruzione: avrebbe favorito gli affari con un imprenditore legato alle cosche, il quale si sarebbe a sua volta adoperato per procurargli voti.