Catalogna, occupate le scuole per i seggi elettorali

Domenica primo ottobre non ci sarà alcun referendum per l'indipendenza. E' la posizione ribadita dal governo centrale di Madrid che ha inviato oltre 10mila agenti di polizia in Catalogna per impedire il voto. In risposta i separatisti hanno occupato diverse scuole che devono servire da seggi elettorali. Decine di migliaia di persone hanno partecipato a Barcellona al comizio finale della campagna per il "sì" al referendum. "Cambieremo la storia", ha promesso il presidente catalano Puigdemont.