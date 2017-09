"Vieni in Italia e fai come ti pare". Così il piazzaiolo egiziano diventa virale

Casa, lavoro, scuola, politica. Uno spaccato dell'Italia vista da un pizzaiolo egiziano. Il video sta facendo il giro del web. Troppo simpatica, e amara, la parodia del nostro Paese. Ius soli compreso. Dice l'immigrato, parlando al telefono con un connazionale:"Vieni in italia e fai come ti pare". E ancora: "L'unico problema è che ci sono troppi italiani". "C'è posto per tutti, prendi una nave qualsiasi e anche se non hai documento ti portano qui. Porta pure tuo figlio, se non parla una parola di italiano è perfetto". E spiega poi all'amico: "Se sei italiano fai il disoccupato e vivi con i genitori fino a 60 anni". Niente di più reale, pur nella battuta ironica. Il finale, però, è a sorpresa.