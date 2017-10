Sulle punte a 81 anni, Carla Fracci conquista il Festival di Cremona

Di nuovo sulle punte a 81 anni. Carla Fracci lo ha fatto, allo Stradivari Festival di Cremona. La celebre etoile per il suo ritorno ha scelto uno spettacolo in prima assoluta, "Danza e musica per Stradivari" ispirato al famoso liutaio cremonese. A ideare la performance, il marito della danzatrice, il regista teatrale Beppe Menegatti. La narrazione affidata all'attore Lorenzo degl'Innocenti.