Quasi 5 milioni di euro e un progetto che faceva sognare i residenti del Municipio XIII. Sogni infranti più di dieci mesi fa quando l'Auditorium di via Albergotti, a ridosso della Pineta Sacchetti, ha preso fuoco ed è andato quasi completamente distrutto. Ironia della sorte, quell'incendio è divampato proprio durante i controlli per l'adeguamento della normativa anti incendi, si vocifera a causa di un errore umano, ma gli accertamenti sono ancora in corso. Il fatto certo è che ad oggi, quella struttura pericolante con l'intero tetto bruciato che perde ancora pezzi e che sarebbe dovuta diventare un polo multifunzionale e culturale, punta di diamante di un pezzo della semiperiferia di Roma, non gode neppure di una perizia che sia in grado di quantificare il danno. Figuriamoci se è dato sapere quando e se sarà rimessa a nuovo.

«Dopo numerose mie sollecitazioni e oltre sei mesi di tempo dall'incendio – fa sapere il Presidente della Commissione Garanzia e Trasparenza del Municipio, Marco Giovagnorio –siamo riusciti ad ottenere la nomina di un perito di parte che però ad oggi non ha ancora quantificato il danno. Intanto la struttura non solo è pericolante ma letteralmente abbandonata e a rischio occupazione...

