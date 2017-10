Oltre cento persone risultano disperse nella contea di Sonoma in California , tra le più colpite dagli incendi che stanno devastando la California. Il governatore dello Stato Jerry Borown ha dichiarato lo stato di emergenza: 10 persone sono morte, circa cento sono rimaste ferite, mentre sono andati in fumo circa 57 mila acri e sono stati distrutti 1500 edifici. Per oltre 20mila persone è stata disposta l'evacuazione.