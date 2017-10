Panama si è appena qualificata per la prima volta ai Mondiali di calcio e ha già un eroe, seppur discutibile. Chi è? E' il calciatore che si stava scaldando nei pressi della panchina e che, al '92 della sfida decisiva con la Costa Rica, è scattato da bordo campo per scagliare sugli spalti un pallone appena uscito. Un gesto che ha impedendo il proseguimento del gioco inchiodando di fatto il risultato sul 2-1 per la sua squadra. Un comportamento antisportivo che gli è valso un cartellino giallo che ma che non gli ha impedito di essere celebrato in patria come un eroe.