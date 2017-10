Ophelia devasta l'Irlanda, morti e black-out

Ophelia si abbatte sull'Irlanda. L'uragano, che ha perso potenza ed è stato declassato a tempesta tropicale, ha colpito l'isola con raffiche di vento fino a 130 chilometri orari. Due persone hanno perso la vita: una donna è morta dopo il crollo di un albero, un uomo ha perso invece la vita mentre tentava di tagliare con una motosega un tronco. Sempre nella zona meridionale 120.000 persone sono senza corrente elettrica. La tempesta dovrebbe indebolirsi prima di arrivare in Galles e Scozia, mentre i venti di Ophelia sono all'origine anche degli incendi che stanno colpendo la penisola iberica: in Portogallo sono morte 31 persone a causa dei roghi, mentre in Spagna, nella regione della Galizia, le vittime sono 4.