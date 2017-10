Spara e uccide ladro in casa. Indagato l'avvocato di Latina

Ha scoperto tre ladri nella casa del padre e ha sparato ad uno uccidendolo. E' accaduto nel pomeriggio di ieri in un quartiere residenziale di Latina, nei pressi del centro commerciale Morbella. A sparare un avvocato della città laziale che era andato nell'appartamento dopo che era scattato l'allarme. "Ho visto uno dei ladri infilare la mano in tasca e ho avuto paura: preso dal panico ho sparato molti colpi". L'avvocato è stato ascoltato in Questura ed è indagato con l'accusa di eccesso colposo di legittima difesa.