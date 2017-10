Mattinata di spettacolo e di cultura all’aeroporto Leonardo da Vinci. Subito prima delle 9 i passeggeri in transito nella nuova area internazionale "E" hanno infatti assistito a un’esibizione straordinaria di fiati della JuniOrchestra dell’Accademia di Santa Cecilia. I musicisti, che hanno accolto il Maestro Pappano subito prima di effettuare l’imbarco del volo per gli Stati Uniti, hanno estratto gli strumenti per un’esibizione a sorpresa a favore degli altri viaggiatori. Una sorta di vera e propria anteprima della tournée che gli artisti di Santa Cecilia inizieranno negli Stati Uniti il prossimo 25 ottobre, a distanza di ben 48 anni dall’ultima esibizione in America. Dalla seconda metà di novembre, invece, partirà la nuova stagione concertistica dell’Accademia presso lo scalo di Fiumicino, realizzata in collaborazione con Aeroporti di Roma. La programmazione dei concerti all’interno dei Terminal avrà cadenza settimanale e durerà fino a maggio 2018.