Ultima tappa nel mondo di "Giovani e sesso"

Ultima tappa del viaggio di Alberto D'Onofrio nell'universo giovanile di "Giovani e sesso". I sex toys, la pornografia su internet, le app per incontri come hanno cambiato il rapporto con la propria sessualità nelle nuove generazioni? Con stile observational, neutrale, privo di ogni tipo di giudizio, Alberto D'Onofrio non cerca risposte ma racconta storie. Nell'ultima puntata ha raccontato la storia di una stylist che ha deciso di aprire un negozio di gadget erotici e delle sue amiche/clienti che lì si ritrovano per parlare delle proprie esperienze, di una coppia "tradizionale", di un'asessuale ancora vergine, di un eterosessuale ballerino del Muccassasina che incontra le sue ragazze tramite un'app, e quella di una ex mistress con esperienze nel mondo fetish e BDSM.