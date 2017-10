Sta facendo il giro del mondo un video girato a Posadas, nella regione di Misiones, in Argentina. Si vede un bambino di 12 anni giocare in giardino mentre si scatena un diluvio. A girare le immagini è la madre del ragazzino. Il dodicenne, con un ombrello, si diverte a stare sotto il getto dell'acqua incanalata in una grondaia. Dopo un po' si allontana e un fulmine lo centra in pieno.

Lautaro, questo il suo nome, si è salvato per miracolo e ha rilasciato delle dichiarazioni al quotidiano argentino Clarin: "Quando sono rientrato a casa c'era mia madre che tremava", ha detto Lautaro al Clarin, che spiega che non ha subito conseguenze dalla scossa elettrica. "Ma quando sono tornato a scuola due giorni dopo - continua - i miei compagni che avevano visto il video credevano che fossi morto".