La Corea del Nord produce armi biologiche. Trump allerta i bombardieri nucleari

La Corea del Nord potrebbe essere impegnata nella produzione di armi biologiche con le quali colpire truppe nemiche e civili. Lo scrive il New York Post citando uno studio dell'Harvard Kennedy School. "È probabile che l'antrace e il vaiolo siano già utilizzati come armi biologiche" da Pyongynag, sostiene il rapporto. E secondo le testimonianze di transfughi nordcoreani il regime di Kim effettuerebbe sperimentazioni di armi chimiche e biologiche su soggetti umani. Intanto, per la prima volta dalla fine della Guerra Fredda, i bombardieri strategici americani armati con testate atomiche sarebbero stati allertati ad agire, se necessario, anche in 24 ore