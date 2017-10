Il presidente della Regione Liguria Giovanni Toti è stato in visita ad Amatrice, insieme all’assessore alla Protezione Civile Giacomo Giampedrone, per donare al sindaco Sergio Pirozzi i soldi raccolti dalla Regione Liguria grazie alla generosità dei cittadini. La somma, che ammonta a 50 mila euro e che servirà al primo cittadino di Amatrice per gli interventi più urgenti, è stata ottenuta attraverso la raccolta fondi e il conto corrente dedicato e attivato nel gennaio scorso. A margine della visita il siparietto tra il governatore Toti e il sindaco Pirozzi che gli ha detto: "Facciamo uno scambio, vengo ad allenarmi in Liguria per il futuro". E Toti: "Vieni a Genova per un annetto a farti le ossa".