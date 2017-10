Decolla su una sedia grazie a 100 palloncini

Volare seduti su una sedia con cento palloni gonfiati ad elio? Da oggi si può. Lo ha fatto in Sudafrica un uomo di 38 anni che ha raggiunto i 2400 metri d'altezza sostenuto solo da un grappolo di palloncini. Il folle tentativo di Tom Morgan, che fa parte di un gruppo chiamato "The Adventurists" si è compiuto a Johannesburg. L'uomo ha percorso quasi 24 chilometri. Un' esperienza unica che ricorda una celebre scena del cartone animato della Pixar "Up". Dopo questo tentativo, la società di avventura di cui fa parte Morgan, prevede di organizzare una corsa di palloncini ad elio per tutta l'Africa.